Рязанцы забронировали 450 билетов на концерт Бузовой до старта продаж

На концерт Ольги Бузовой, который состоится 30 июня на рязанском стадионе ЦСК, уже забронировали 450 билетов и купили около сотни. Об этом RZN.info сообщил руководитель концертного агентства «EDEM» Сергей Овчаров.
При этом официально продажу билетов планируют открыть в четверг или пятницу, 15-16 февраля.
«Мы рады, что Ольга выбрала наш город для своего выступления, на котором будет яркое шоу. Ведь не зря выбрана огромная площадка — стадион ЦСК. Мы готовим множество сюрпризов, один из которых специально раскроем — победителей лотереи Бузова лично наградит на сцене дисками с автографами», — рассказал организатор.
Кроме того, он предложил рязанцам «придти на концерт всей семье», так как возрастной мероприятия 0+. «Билеты недорогие, цены начинаются от 600 рублей и достигают трех тысяч. Есть места и на танцполе, и на трибунах», — заключил Сергей.
Напомним, на 25-тысячный стадион певица приедет в рамках
Фото из соцсетей