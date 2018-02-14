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17:26, 14 февраля 2018 745
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Рязанцы забронировали 450 билетов на концерт Бузовой до старта продаж

Рязанцы забронировали 450 билетов на концерт Бузовой до старта продаж

На концерт Ольги Бузовой, который состоится 30 июня на рязанском стадионе ЦСК, уже забронировали 450 билетов и купили около сотни. Об этом RZN.info сообщил руководитель концертного агентства «EDEM» Сергей Овчаров.

При этом официально продажу билетов планируют открыть в четверг или пятницу, 15-16 февраля.

«Мы рады, что Ольга выбрала наш город для своего выступления, на котором будет яркое шоу. Ведь не зря выбрана огромная площадка — стадион ЦСК. Мы готовим множество сюрпризов, один из которых специально раскроем — победителей лотереи Бузова лично наградит на сцене дисками с автографами», — рассказал организатор.

Кроме того, он предложил рязанцам «придти на концерт всей семье», так как возрастной мероприятия 0+. «Билеты недорогие, цены начинаются от 600 рублей и достигают трех тысяч. Есть места и на танцполе, и на трибунах», — заключил Сергей.

Напомним, на 25-тысячный стадион певица приедет в рамках гастрольного тура «Под звуки поцелуев».

Фото из соцсетей


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