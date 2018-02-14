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При покупке квартиры рязанцы чаще отдают предпочтение домам, расположенным ближе к природе. Об этом сообщила пресс-служба «Северной компании», одного из крупнейших застройщиков города.
В пресс-релизе компании приводятся примеры новостроек, где из подъезда можно выйти в парк или на рыбалку: «ЖК „Северный“ в Дашково-Песочне примыкает к двум естественным озерам, на его территории запланирован парк, велодорожки, а зимой — лыжня и каток. На территории ЖК „Юный“ в Канищево высадили более двух тысяч деревьев и кустарников, а рядом расположены пойменные озера и сосновый бор. Новоселы ЖК „Паруса“ могут купаться на Ореховом озере, а рыболовам-любителям нужно будет преодолеть всего два км до рыбных мест Оки. Жители ЖК „Метропарк“ в пойме реки Трубеж смогут гулять по парку размером более 22 га или купаться на новом городском пляже».