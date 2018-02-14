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17:50, 14 февраля 2018 534
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Рязань потеряла пять позиций в рейтинге по качеству жизни

Рязань потеряла пять позиций в рейтинге по качеству жизни

Рязанская область потеряла пять позиций в рейтинге по качеству жизни. Результаты исследование опубликовало «РИА Новости».

По итогам 2017 года регион оказался на 25 строчке списка. Год назад Рязань находилась на пять позиций выше — на 20-м месте.

При анализе учитывали уровень доходов и занятости населения, жилищные условия и безопасность населения, рынок труда, экологические и климатические условия региона. Также оценивали демографическую ситуацию и здоровье населения, уровень образования, социальную инфраструктуру, уровень экономического развития.

Лидерами в исследовании стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они уже не первый год возглавляют рейтинг из-за большого притока рабочей силы. Замыкают список Республики Тыва и Ингушетия.


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