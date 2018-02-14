Рязань потеряла пять позиций в рейтинге по качеству жизни

Рязанская область потеряла пять позиций в рейтинге по качеству жизни. Результаты исследование опубликовало «
По итогам 2017 года регион оказался на 25 строчке списка. Год назад Рязань находилась на пять позиций выше — на 20-м месте.
При анализе учитывали уровень доходов и занятости населения, жилищные условия и безопасность населения, рынок труда, экологические и климатические условия региона. Также оценивали демографическую ситуацию и здоровье населения, уровень образования, социальную инфраструктуру, уровень экономического развития.
Лидерами в исследовании стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Они уже не первый год возглавляют рейтинг из-за большого притока рабочей силы. Замыкают список Республики Тыва и Ингушетия.