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14:25, 14 февраля 2018 900
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«Рязаньавтодор» назвал ДТП с участием грейдера «незначительным»

«Рязаньавтодор» назвал ДТП с участием грейдера «незначительным»

Гендиректор «Рязаньавтодор» Валерий Бебко назвал ДТП с участием грейдера «обычной рабочей обстановкой»: «Водители не поняли друг друга в дорожной ситуации и произошло небольшое столкновение».

«Повреждения несерьезные. Фура ударилась колесом и немного поцарапала кузов», — добавил гендиректор.

Бебко отметил, что руководство отслеживает все аварии с участием спецтехники: «Каждое ДТП мы разбираем и даем определенную оценку: вина водителя или другие сопутствующие условия».

Напомним, во вторник, 13 февраля, на первом километре дороги «Обход Шацк» столкнулись снегоуборочная машина и фура.


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