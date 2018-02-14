«Рязаньавтодор» назвал ДТП с участием грейдера «незначительным»

Гендиректор «Рязаньавтодор» Валерий Бебко назвал ДТП с участием грейдера «обычной рабочей обстановкой»: «Водители не поняли друг друга в дорожной ситуации и произошло небольшое столкновение».
«Повреждения несерьезные. Фура ударилась колесом и немного поцарапала кузов», — добавил гендиректор.
Бебко отметил, что руководство отслеживает все аварии с участием спецтехники: «Каждое ДТП мы разбираем и даем определенную оценку: вина водителя или другие сопутствующие условия».
Напомним, во вторник, 13 февраля, на первом километре дороги «Обход Шацк»