РНПК автоматизировала погрузку нефти

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», полностью автоматизировала погрузку светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Это стало новым шагом на пути создания «цифрового завода».
Автоматизация повысила уровень промышленной безопасности и охраны окружающей среды на участке налива нефтепродуктов. В частности, для безопасного допуска технологического персонала смонтировали передвижные откидные площадки, а также систему автоматического позиционирования вагон-цистерн в границу весов.
Теперь весовые датчики обеспечивают высокоточное наполнение цистерн, заземление вагонов также происходит автоматически. Установленная в ходе реконструкции новая система пожаротушения позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации.
Особое внимание на предприятии уделили созданию комфортных и безопасных условий труда персонала установок налива. Появились новые системы вентиляции и кондиционирования, бронированные окна и огнестойкие двери.
Отгрузка нефтепродуктов — завершающий этап процесса переработки нефти. На установках точечного налива происходит взвешивание и автоматический налив бензинов, авиационного керосина и дизельного топлива одновременно с двух сторон на четырех железнодорожных путях. При этом скорость заполнения вагон-цистерны емкостью 60 тонн составляет около десяти минут. В сутки на заводе могут заполнить более чем 200 цистерн.
Справка:
Техническое перевооружение установок точечного налива — один из значимых проектов Рязанской НПК в рамках программы НК «Роснефть» «цифровой завод». В 2017 году в компании провели масштабную реконструкцию в парке приема и хранения сжиженных углеводородных газов, на установке производства битума и на установке атмосферной переработки нефти АТ-6.