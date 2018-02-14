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16:58, 14 февраля 2018 634

РНПК автоматизировала погрузку нефти 1

РНПК автоматизировала погрузку нефти

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», полностью автоматизировала погрузку светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. Это стало новым шагом на пути создания «цифрового завода».

Автоматизация повысила уровень промышленной безопасности и охраны окружающей среды на участке налива нефтепродуктов. В частности, для безопасного допуска технологического персонала смонтировали передвижные откидные площадки, а также систему автоматического позиционирования вагон-цистерн в границу весов.

Теперь весовые датчики обеспечивают высокоточное наполнение цистерн, заземление вагонов также происходит автоматически. Установленная в ходе реконструкции новая система пожаротушения позволяет оперативно реагировать на экстренные ситуации.

Особое внимание на предприятии уделили созданию комфортных и безопасных условий труда персонала установок налива. Появились новые системы вентиляции и кондиционирования, бронированные окна и огнестойкие двери.

Отгрузка нефтепродуктов — завершающий этап процесса переработки нефти. На установках точечного налива происходит взвешивание и автоматический налив бензинов, авиационного керосина и дизельного топлива одновременно с двух сторон на четырех железнодорожных путях. При этом скорость заполнения вагон-цистерны емкостью 60 тонн составляет около десяти минут. В сутки на заводе могут заполнить более чем 200 цистерн.

Справка:

Техническое перевооружение установок точечного налива — один из значимых проектов Рязанской НПК в рамках программы НК «Роснефть» «цифровой завод». В 2017 году в компании провели масштабную реконструкцию в парке приема и хранения сжиженных углеводородных газов, на установке производства битума и на установке атмосферной переработки нефти АТ-6.


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