МОК по ошибке не пригласил на Олимпиаду двух россиян. Конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Дмитрия Попова допустили на соревнования, однако их по неизвестной причине не оказалось в итоговом списке спортсменов, которые могут поехать на Игры, передает «РИА Новости».

Олимпийских комитет России предоставил группе по рассмотрению приглашений список из 500 спортсменов. Она одобрила 389 кандидатур, в том числе Грязцова и Попова.

Во время слушаний CAS по апелляции 47 россиян (в том числе Грязцова и Попова) стороны решили, что Грязцов и Попов имеют право участвовать в Олимпиаде. Однако выездное отделение CAS сочло заявки обоих спортсменов спорными.

В МОК «РИА Новости» сообщили, что Грязцова и Попова не включил в итоговый список Олимпийский комитет России (ОКР).

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь, Сергей Грязцов и Дмитрий Попов, вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР. ОКР не включил их имена для участия в Олимпиаде», — отметили в пресс-службе организации.

В Международном олимпийском комитете пояснили, что имена этих атлетов были в обратившихся в CAS с иском против МОК, хотя к ним не было претензий.

«Команда юристов МОК подняла этот вопрос во время слушаний в CAS, поэтому дела этих двух спортсменов пришлось удалить из списка рассматриваемых», — добавили в МОК.

В заявку российской команды на Олимпиаду в итоге включили 169 человек.

Ранее CAS отклонил иски 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашения на Олимпиаду-2018, а также 13 российских атлетов и двух тренеров, которых пожизненно отстранили за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но впоследствии оправдали.