Ковалев предложил расширить Южный обход в Рязани

В среду, 14 февраля, сенатор Олег Ковалев предложил министру транспорта России Максиму Соколову увеличить пропускную способность Южного обхода в Рязани. На заседании Совета Федерации обсуждалось транспортное обеспечение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ковалев отметил, что трасса М-5 ведет к Саранску и Самаре, которые принимают соревнования. «На участке рядом с Михайловским шоссе в этом году завершится реконструкция развязки, но дальше [до ''М-5 Молла''], собираются большие пробки из-за светофоров и низкой пропускной способности дороги», — отметил сенатор.
Он предложил увеличить количество полос на участке или принять иные меры по устранению заторов на дороге. Соколов отметил, что знаком с проблемой и пообещал провести необходимые работы.
Сам Ковалев в беседе с корреспондентом RZN.info рассказал, что этот вопрос он также обсудит с министром транспорта Рязанской области Андреем Савичевым. «Нужно создать все условия, чтобы рязанцам было комфортно передвигаться по федеральной дороге», — заключил сенатор.