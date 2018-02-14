Из-за аварии у «Барса» на Московском шоссе образовалась пробка. Фотография ДТП появилась в группе «
Столкнулись грузовая «ГАЗель» и маршрутка. Движение затруднено от улицы Вокзальная.
Официальной информации об аварии пока нет.
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Из-за аварии у «Барса» на Московском шоссе образовалась пробка. Фотография ДТП появилась в группе «
Столкнулись грузовая «ГАЗель» и маршрутка. Движение затруднено от улицы Вокзальная.
Официальной информации об аварии пока нет.
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Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.