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10:37, 14 февраля 2018 1 662
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Елена Исинбаева родила второго ребенка

Елена Исинбаева родила второго ребенка

В ночь на среду, 14 февраля, двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына. Об этом со ссылкой на тренера спортсменки Евгения Трофимова передает «РИА Новости».

«Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, все в порядке. Больше никаких подробностей не знаю, она сразу же после рождения малыша сбросила мне смс-ку. Так что теперь могу считать себя уже двукратным „дедом“», — сказал Трофимов.

У 35-летней Исимбаевой уже есть дочь Ева, родившаяся в 2014 году. Спортивную карьеру легкоатлетка в августе 2016 года.

Фото с Википедии


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