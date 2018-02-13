Жительница Касимова пыталась спрятаться от приставов в шкафу

Жительница Касимова Рязанской области пыталась спрятаться от приставов в шкафу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального
Женщина должна была выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, но уклонялась от уплаты и задолжала 550 тысяч рублей.
В ее отношении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.
Судебному приставу поручили доставить гражданку в отдел. Подъехав к ее дому, он увидел в окне силуэт женщины, дверь в частный дом была открыта. Позвав хозяйку, которая жила в доме одна, приставу никто не ответил, тогда он проследовал в ее жилище.
«Игра в прятки» не удалась: из платяного шкафа он услышал кашель.
Должнице назначили 50 часов обязательных работ, а также административный штраф в размере одной тысячи рублей.