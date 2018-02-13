Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) нашли на самописце разбившегося в Подмосковье Ан-148 запись его последнего полета. Информация об этом во вторник, 13 февраля,
Бортовые самописцы вскрывали всю ночь. Из-за повреждений пришлось полностью разобрать защищенные модули памяти и демонтировать, носители информации.
«После установки носителя информации параметрического самописца в технологическое наземное устройство и восстановления информационных и питающих связей (шлейфов) было произведено успешное копирование всей информации бортового параметрического регистратора», — отметили в МАК.
Специалисты скопировали запись шестнадцати полетов, в том числе последнего, и начали расшифровку.
Напомним, в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них — один
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