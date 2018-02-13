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16:15, 13 февраля 2018 2 148
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Рязанская ГРЭС перестанет отапливать Новомичуринск

Рязанская ГРЭС перестанет отапливать Новомичуринск

В Рязанской области построят новую котельную для отопления Новомичуринска. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Осенью 2021 года рязанская ГРЭС выведет из эксплуатации энергоблоки, которые обеспечивают горячее тепло- и водоснабжение Новомичуринска, поэтому встал вопрос об альтернативных источниках.

В сообщении отметили, что проект строительства новой котельной, мощностью не менее 120 ГК, создан. Принято решение утвердить его и приступить к реализации проекта.

Проект был создан по поручения Николая Любимова. «Это очень важная для жителей города тема, и к ней надо отнестись со всем вниманием и серьезностью», — сказал глава региона.

Фото «Википедии»


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