Рязанская ГРЭС перестанет отапливать Новомичуринск

В Рязанской области построят новую котельную для отопления Новомичуринска. Об этом сообщили на
Осенью 2021 года рязанская ГРЭС выведет из эксплуатации энергоблоки, которые обеспечивают горячее тепло- и водоснабжение Новомичуринска, поэтому встал вопрос об альтернативных источниках.
В сообщении отметили, что проект строительства новой котельной, мощностью не менее 120 ГК, создан. Принято решение утвердить его и приступить к реализации проекта.
Проект был создан по поручения Николая Любимова. «Это очень важная для жителей города тема, и к ней надо отнестись со всем вниманием и серьезностью», — сказал глава региона.
Фото «Википедии»