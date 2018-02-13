В Рязани отобрали лучшие проекты преображения города

В понедельник, 12 февраля, в Рязани обсудили завершение муниципального этапа отбора местных инициатив. Об этом сообщила
И.о. мэра Сергей Карабасов отметил, что в этом году у города есть возможность активно реализовывать местные инициативы. «Нашей целью было привлечь как можно больше неравнодушных граждан для участия в проекте, это нам удалось. Я желаю вам хорошо защитить свои инициативы. Уверен, вместе мы сделаем наш город лучше», — сказал он, обращаясь к авторам представленных проектов.
Финал муниципального этапа прошел в форме публичной защиты. Каждый автор рассказал о целях и задачах своего проекта и мероприятиях, связанных с общественным участием вокруг него.
«В завершении общественных обсуждений все участники собрания единогласно проголосовали за отбор 37 проектов местных инициатив, которые продолжат участие в областном этапе отбора», — говорится в сообщении.