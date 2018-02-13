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18:07, 13 февраля 2018 2 549
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В Рязани на один день сделают бесплатным проезд в городском транспорте

В Рязани на один день сделают бесплатным проезд в городском транспорте

В субботу, 17 февраля, в Рязани на один день сделают бесплатным проезд в городском транспорте. Соответствующее поручение дал и. о. главы администрации Сергей Карабасов, сообщил сайт мэрии.

Из-за празднования Масленицы с 10:00 до 21:00 горожане и туристы смогут бесплатно ездить на транспорте со специальными табличками. Надписи «Бесплатно» разместят в подвижном составе.

«Мы хотим, чтобы на мероприятие пришло как можно больше жителей города, — отметил Карабасов, — поэтому очень важно обеспечить транспортную доступность для граждан, которые планируют посетить праздник».


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