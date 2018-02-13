В субботу, 17 февраля, в Рязани на один день сделают бесплатным проезд в городском транспорте. Соответствующее поручение дал и. о. главы администрации Сергей Карабасов,
Из-за празднования Масленицы с 10:00 до 21:00 горожане и туристы смогут бесплатно ездить на транспорте со специальными табличками. Надписи «Бесплатно» разместят в подвижном составе.
«Мы хотим, чтобы на мероприятие пришло как можно больше жителей города, — отметил Карабасов, — поэтому очень важно обеспечить транспортную доступность для граждан, которые планируют посетить праздник».