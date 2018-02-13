Скопинца зарезали в собственной квартире

Скопинец зарезал своего собутыльника. Тело мужчины в его квартире нашли через несколько дней,
О смерти 34-летнего мужчины узнали соседи: он жил один и нигде не работал. По версии следователей, вечером 8 февраля владелец квартиры и его приятель вместе пили спиртное. Они поссорились, и гость несколько раз ударил хозяина ножом в шею и туловище.
Следователи заподозрили в причастности к убийству 54-летнего соседа погибшего. Его арестовали.
По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).