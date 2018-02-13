«Северная компания» готовит к заселению новый дом на Солотчинском шоссе

1-й корпус
«В первом рязанском небоскребе проходят проверку все системы обеспечения — водоснабжения, отопления, пожаротушения. Специалисты МЧС отмечают, что в здании есть все условия, чтобы обеспечить безопасность жильцов. Во дворе дома еще осенью уложили асфальт и тротуарную плитку, высадили хвойную аллею и установили на специальной площадке детский игровой городок», — говорится в пресс-релизе.
Главным показателем доверия потребителей застройщик считает то, что 99% площадей в доме раскуплены. По соседству строится второй корпус.