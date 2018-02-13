С рязанской компании взыскали 750 тысяч долга по зарплате

С рязанской компании взыскали 757 тысяч долга по зарплате. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Директор организации по оптовой торговле товарами задолжал четырем подчиненным зарплату. Документы о взыскании с него начисленных, но не выплаченныйх денег поступили для принудительного исполнения к приставам. Они предупредили должника, однако тот не исполнил свои обязанности.
Судебный пристав-исполнитель разыскал расчетные счета организации и взыскал нужную сумму. Деньги уже перечислили работникам.