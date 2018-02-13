Рязанка поблагодарила врачей «скорой» за помощь потерявшей сознание дочери

Рязанка Юлия Фроловская высказалась против негатива в отношении медработников. «В последнее время мы слышим столько негатива в адрес медицинских работников. И люди, к большому сожалению, привыкли слышать, видеть и верить в негатив… мой пост — это низкий поклон и благодарность врачам скорой помощи», — написала девушка в соцсетях.

В беседе с корреспондентом RZN.info Фроловская рассказала, что послужило причиной написания этого поста. В понедельник, 12 февраля, ее 14-летняя дочь вышла из квартиры и на лестничной площадке потеряла сознание. По словам рязанки, бригада «скорой» приехала на вызов спустя десять минут, врач осмотрел ребенка и сделал анализ крови. После чего он предложил госпитализацию и дал рекомендации относительно обследования и сдачи анализов.

Девушка отметила внимание и заботу со стороны медработников: «Через час после того, как скорая помощь уехала, нам позвонила старший врач. Спросила, как себя чувствует ребенок, и уточнила симптомы. Мы достаточно долго с ней говорили. И что меня больше всего удивило, это не были шаблонные фразы для тех случаев, когда у тебя есть обязанность перезвонить и спросить, как дела у ребенка, и на этом все. Было видно человеческое внимание, которое было приятно мне как маме».

Рязанка добавила, что в этот день врач звонила несколько раз и интересовалась состоянием ее дочери. Эта ситуация подтолкнула ее «просто сделать людям приятно и сказать человеческое спасибо».

«Сказать человеческое спасибо»

Главврач городской станции медпомощи Сергей Леонченко рассказал, что на вызов приехала 20-я бригада. В ее состав вошли врач Владимир Абрамов, который работает на городской станции около сорока лет, и фельдшер Юлия Федюнина. Леонченко поделилися, что благодарные отзывы поступают регулярно, в том числе и в отношении старшего врача Натальи Шлычковой, в чьи обязанности входит координация выездов и консультация пациентов по телефону.

«Опытные доктора, все хорошо о них отзываются», — добавил главврач.