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11:59, 13 февраля 2018 1 225
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Рязанцы выбрали 12 парков и скверов для благоустройства

Рязанцы выбрали 12 парков и скверов для благоустройства

Фото: Pixabay.com

Рязанцы выбрали 12 парков и скверов для благоустройства в 2018 году. Своим мнением поделились более 56 тысяч горожан, сообщил сайт мэрии.

Голосование прошло в рамках первого этапа программы формирования современной городской среды.

Лидерами стали:

Московский район

  • 1. Парк Морской славы;
  • 2. Парк имени Гагарина;
  • 3. Комсомольский парк.

Советский район

  • 1. Лесопарк;
  • 2. Лыбедский бульвар;
  • 3. Верхний городской парк.

Железнодорожный район

  • 1. Севастопольская аллея;
  • 2. Парк Железнодорожников (улица Завражного);
  • 3. Новопавловская роща (улица Шевченко).

Октябрьский район

  • 1. ЦПКиО;
  • 2. сквер у кинотеатра «Октябрь»;
  • 3. сквер у памятника Скобелеву.

16 февраля для экспертов организуют круглый стол. Все желающие смогут обсудить эскизы для благоустройства парков и скверов по следующему графику:

  • — Железнодорожный район: Муниципальный культурный центр, 20 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «Дворец молодежи города Рязани «, 21 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Советский район: МАУ ДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», 19 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Московский район: Детская школа искусств №4 (улица Крупской, дом №9а), 26 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом №5), 28 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Октябрьский район: КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13), 27 февраля, с 18:00 до 20:00.

18 марта на рейтинговом голосовании рязанцы выберут четыре сквера и парка, которые нужно благоустроить в этом году.


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