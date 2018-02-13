Рязанцы выбрали 12 парков и скверов для благоустройства в 2018 году. Своим мнением поделились более 56 тысяч горожан,
Голосование прошло в рамках первого этапа программы формирования современной городской среды.
Лидерами стали:
Московский район
- 1. Парк Морской славы;
- 2. Парк имени Гагарина;
- 3. Комсомольский парк.
Советский район
- 1. Лесопарк;
- 2. Лыбедский бульвар;
- 3. Верхний городской парк.
Железнодорожный район
- 1. Севастопольская аллея;
- 2. Парк Железнодорожников (улица Завражного);
- 3. Новопавловская роща (улица Шевченко).
Октябрьский район
- 1. ЦПКиО;
- 2. сквер у кинотеатра «Октябрь»;
- 3. сквер у памятника Скобелеву.
16 февраля для экспертов организуют круглый стол. Все желающие смогут обсудить эскизы для благоустройства парков и скверов по следующему графику:
- — Железнодорожный район: Муниципальный культурный центр, 20 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «Дворец молодежи города Рязани «, 21 февраля, с 18:00 до 19:30;
- — Советский район: МАУ ДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», 19 февраля, с 18:00 до 19:30;
- — Московский район: Детская школа искусств №4 (улица Крупской, дом №9а), 26 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом №5), 28 февраля, с 18:00 до 19:30;
- — Октябрьский район: КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13), 27 февраля, с 18:00 до 20:00.
18 марта на рейтинговом голосовании рязанцы выберут четыре сквера и парка, которые нужно благоустроить в этом году.