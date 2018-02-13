Рязанцы стали чаще обращаться в «скорую» из-за сезонного обострения респираторных вирусных заболеваний. Об этом рассказал главврач Городской станции медпомощи Сергей Леонченко во вторник, 13 февраля.
По словам главврача, в диспетчерскую ежедневно поступают более шестисот вызовов. Он отметил, что в связи с этим бригады скорой помощи работают в режиме «нон-стоп»: на каждую приходится около двадцати выездов в день.
С ростом количества обращений увеличилось время ожидания бригады скорой помощи. Леонченко пояснил, что вызовы, которые угрожают жизни — ДТП, боли в сердце, отравления, потери сознания, — обслуживаются в течение 20 минут. К другой категории относятся температура, повышенное давление, головная боль. «Это не угрожающие жизни состояния. Согласно законодательству их мы должны обслужить в течение двух часов», — заключил главврач.