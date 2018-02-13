Одной из приоритетных версий крушения самолета Ан-148, вылетевшего 11 февраля из Москвы в Орск, является непрогретый двигатель. Об этом со ссылкой на собственный источник передает «
«Предположительно, перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте катастрофы нашли больше 1 400 фрагментов тел и около 500 обломков самолета. Еще одна из основных версий случившегося — разрушение двигателя во время полета. Лопасти сломанного двигателя повредили фюзеляж, что привело к падению Ан-148.
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Напомним, в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово разбился самолет «Саратовских авиалиний». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них — один