Пьяный кораблинец взломал магазин и ничего не украл. Об этом
Около пяти утра полицейские узнали о сработавшей в супермаркете сигнализации. Неизвестный разбил окно магазина и залез в торговый зал.
«Обследовав пострадавший магазин и местность вокруг него, полицейские нашли следы, которые вели от разбитого окна к ближайшим жилым домам. Судя по „тяжелым“ шагам, которые отпечатались даже на подмерзшем снегу, злоумышленник был заметно пьян», — сообщили в пресс-службе.
По следам оперативники пришли к одному из домов. Они выяснили, кто из жильцов вернулся нетрезвым. 44-летнего злоумышленника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.
Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.