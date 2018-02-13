На улице Ленина «Шевроле» столкнулась с маршруткой

Во вторник, 13 февраля, на пересечении улиц Ленина и Свободы Chevrolet столкнулась с маршруткой №98.
Легковая машина поворачивала на улицу Свободы.
Официальных данных пока нет.
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Во вторник, 13 февраля, на пересечении улиц Ленина и Свободы Chevrolet столкнулась с маршруткой №98.
Легковая машина поворачивала на улицу Свободы.
Официальных данных пока нет.
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