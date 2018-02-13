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19:52, 13 февраля 2018 1 356
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На рязанца завели дело за продажу арестованного приставом телефона

На рязанца завели дело за продажу арестованного приставом телефона

На рязанца завели уголовное дело за продажу арестованного приставом телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина не отдавал кредитному учреждению 15 тысяч рублей долга. Судебный пристав-исполнитель арестовал его мобильный телефон и оставил должнику на хранение, письменно предупредив его об отвественности.

Рязанец не вернул деньги в течение десяти дней, и пристав потребовал у него телефон для погашения долга. Как оказалось, мужчина продал его.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 312 УК РФ. Проходит предварительное расследование.


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