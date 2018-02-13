На рязанца завели дело за продажу арестованного приставом телефона

На рязанца завели уголовное дело за продажу арестованного приставом телефона. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина не отдавал кредитному учреждению 15 тысяч рублей долга. Судебный пристав-исполнитель арестовал его мобильный телефон и оставил должнику на хранение, письменно предупредив его об отвественности.
Рязанец не вернул деньги в течение десяти дней, и пристав потребовал у него телефон для погашения долга. Как оказалось, мужчина продал его.
В отношении злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 312 УК РФ. Проходит предварительное расследование.