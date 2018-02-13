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17:59, 13 февраля 2018 1 391
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На Масленицу в Рязани изменят движение транспорта

На Масленицу в Рязани изменят движение транспорта

На Масленицу в Рязани изменят движение транспорта. В субботу, 17 февраля, из-за народных гуляний перекроют площадь Ленина, сообщил сайт администрации.

С 10:00 до 21:00 городской транспорт будет ходить следующим образом:

1. Троллейбусы:

  • — №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • — №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • — №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • — №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее по своему маршруту;
  • — №6 от конечной остановки «Завод «Рязцветмет» следуют по Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Есенина до остановки «площидь Попова», далее по улице Грибоедова до площади Свободы и обратно;
  • — №8 от конечной остановки «Комбайновый завод Рязцветмет» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
  • — №10 от конечной остановки «улицы Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.

2. Автобусы «Рязанской автоколонны №1310»:

  • — №№1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам.

3. Маршрутки:

  • — №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
  • — №41 при движении со стороны площади Соборной следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту;
  • — №№ 31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.

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