На Масленицу в Рязани изменят движение транспорта. В субботу, 17 февраля, из-за народных гуляний перекроют площадь Ленина,
С 10:00 до 21:00 городской транспорт будет ходить следующим образом:
1. Троллейбусы:
- — №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
- — №3 следует от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
- — №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
- — №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» следуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее по своему маршруту;
- — №6 от конечной остановки «Завод «Рязцветмет» следуют по Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского, Есенина до остановки «площидь Попова», далее по улице Грибоедова до площади Свободы и обратно;
- — №8 от конечной остановки «Комбайновый завод Рязцветмет» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
- — №10 от конечной остановки «улицы Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.
2. Автобусы «Рязанской автоколонны №1310»:
- — №№1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам.
3. Маршрутки:
- — №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной, Семинарской, далее по своим маршрутам;
- — №41 при движении со стороны площади Соборной следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своему маршруту;
- — №№ 31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади следуют по улицам Семинарской, Сенной, далее по своим маршрутам.