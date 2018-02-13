Во вторник, 13 февраля, во время «Недетского разговора» с активистами регионального «Российского движения школьников» губернатор Николай Любимов рассказал о своих предпочтениях в интернете.
Он отметил, что пользуется YouTube и предпочитает политические и музыкальные каналы.
«Что такое Versus Battle я знаю, но следить за этим мне трудно, — сказал он. — Также использую приложения для чтения книг MyBooke, приложения для фильмов, Аpple music».
Он назвал себя «опытным пользователем компьютера». «С 2003 года я работаю с компьютером, еще переустанавливал DOS на компьютер. Сейчас завели страницу „ВКонтакте“, планируем аккаунт в Instagram», — добавил Любимов.
Напомним, в ноябре рязанский губернатор