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18:01, 13 февраля 2018 1 318
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Мне трудно следить за «Versus Battle» на YouTube — Любимов 1

Мне трудно следить за «Versus Battle» на YouTube — Любимов

Во вторник, 13 февраля, во время «Недетского разговора» с активистами регионального «Российского движения школьников» губернатор Николай Любимов рассказал о своих предпочтениях в интернете.

Он отметил, что пользуется YouTube и предпочитает политические и музыкальные каналы.

«Что такое Versus Battle я знаю, но следить за этим мне трудно, — сказал он. — Также использую приложения для чтения книг MyBooke, приложения для фильмов, Аpple music».

Он назвал себя «опытным пользователем компьютера». «С 2003 года я работаю с компьютером, еще переустанавливал DOS на компьютер. Сейчас завели страницу „ВКонтакте“, планируем аккаунт в Instagram», — добавил Любимов.

Напомним, в ноябре рязанский губернатор завел страницу «ВКонтакте».


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