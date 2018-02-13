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15:20, 13 февраля 2018 5 709
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Коптеры, каска и мастерок. Любимов открыл чемпионат молодых профессионалов

Коптеры, каска и мастерок. Любимов открыл чемпионат молодых профессионалов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 13 февраля, в Рязани начался чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).

Во втором региональном соревновании поучаствуют около ста студентов в 17 номинациях: поварское дело, парикмахерское искусство, технология моды, дошкольное воспитание, столярное дело, электромонтажные работы, сетевое и системное администрирование, лабораторный химический анализ, сварочные технологии, малярные и декоративные работы, геодезия, медицинский и социальный уход, медицинский лаборант, фармацевтика, предпринимательство, эксплуатация сельхозмашин и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

Кроме того, 30 школьников посоревнуются в электронике, электромонтажных работах и прототипировании.

Перед открытием в ТЦ «Рязанский» Николай Любимов осмотрел выставку соревнований, где ему показали коптеры и роботов, шахматы из дерева, деревянную розу и чехол для телефона. Студенты строительного колледжа подарили главе региона каску и мастерок.

Глава региона отметил, что число участиков выросло по сравнению с прошлым годом.

«Прежде всего этот чемпионат нужен, чтобы студенты и школьники могли показать свои теоретические навыки и реализовать их на практике, а также чтобы мы смогли показать, что профориентация и техническое образование вновь приобретает популярность», — заявил он.

Губернатор поблагодарил педагогов и организаторов чемпионата и отметил, что для региона сфера образования — приоритетная.

Помимо ТЦ «Рязанский» соревнования пройдут в медицинском, многопрофильном и колледже электроники, а также в школе №49 и шацком агротехникуме. Чемпионат продлится до 16 февраля.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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