Коптеры, каска и мастерок. Любимов открыл чемпионат молодых профессионалов

Во вторник, 13 февраля, в Рязани начался чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia).
Во втором региональном соревновании поучаствуют около ста студентов в 17 номинациях: поварское дело, парикмахерское искусство, технология моды, дошкольное воспитание, столярное дело, электромонтажные работы, сетевое и системное администрирование, лабораторный химический анализ, сварочные технологии, малярные и декоративные работы, геодезия, медицинский и социальный уход, медицинский лаборант, фармацевтика, предпринимательство, эксплуатация сельхозмашин и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».
Кроме того, 30 школьников посоревнуются в электронике, электромонтажных работах и прототипировании.
Перед открытием в ТЦ «Рязанский» Николай Любимов осмотрел выставку соревнований, где ему показали коптеры и роботов, шахматы из дерева, деревянную розу и чехол для телефона. Студенты строительного колледжа подарили главе региона каску и мастерок.
Глава региона отметил, что число участиков выросло по сравнению с прошлым годом.
«Прежде всего этот чемпионат нужен, чтобы студенты и школьники могли показать свои теоретические навыки и реализовать их на практике, а также чтобы мы смогли показать, что профориентация и техническое образование вновь приобретает популярность», — заявил он.
Губернатор поблагодарил педагогов и организаторов чемпионата и отметил, что для региона сфера образования — приоритетная.
Помимо ТЦ «Рязанский» соревнования пройдут в медицинском, многопрофильном и колледже электроники, а также в школе №49 и шацком агротехникуме. Чемпионат продлится до 16 февраля.