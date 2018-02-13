Количество алкоголиков в Рязанской области в 2017 году снизилось на 5%, зарегистрированных наркоманов — на 20%. Об этом
В прошлом году больных психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, было на 7% меньше, чем в 2016.
«Рассматривая впервые зарегистрированных пациентов, мы также наблюдаем улучшение наркологической ситуации в Рязани и области, — заявила главный врач Областного клинического наркологического диспансера Наталья Жукова. — Впервые в году количество зарегистрированных больных психическими и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, уменьшилось по области в целом на 31%, по городу Рязани — на 39%".
По словам Жуковой, на ситуацию положительно влияют профилактические мероприятия наркодиспансера.