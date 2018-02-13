Любимов отметил качество ремонта в Касимовском епархиальном управлении

В понедельник, 12 февраля, в ходе рабочей поездки в Касимовский район Николай Любимов совершил обзорную экскурсию по Епархиальному управлению. В сопровождении епископа Дионисия губернатор прошелся по обновленным коридорам и осмотрел кабинет управляющего епархией, административные службы, епархиальные отделы, музей, трапезную и комнату с одеяниями священнослужителя.
«Епархиальное управление — это не моя резиденция, а общественный духовно-просветительский центр», — отметил епископ Касимовский и Сасовский Дионисий.
Здание управления построено в конце 19 века. В 2014 году на реконструкцию центра в рамках федеральной целевой программы выделили 21 млн рублей. Открытие духовно-просветительского центра состоялось в декабре 2017 года.
В ходе осмотра губернатор отметил высокое качество ремонта, удобство помещений, как для священнослужителей, так и для посетителей епархии.