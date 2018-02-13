Бодибилдер из Рязани попытался попасть в «Дом-2». Видео

Бодибилдер из Рязани попытался попасть в телепроект «Дом-2» на ТНТ. 26-летний Александр Ахромин пришел к участнице из Донецка Марго. Эфир с его участием показали вечером в понедельник, 12 февраля.
Молодой человек рассказал, что он профессионально занимается бодибилдингом и тренирует людей, а также состоит в модельном агентстве. «Мне симпатична Марго. Из всех девушек, как мне показалось, она более спортивная, фигуристая, — признался рязанец на лобном месте. — Мои принципы — жить душа в душу, проводить вместе как можно больше времени и просто наслаждаться жизнью».
Ахромин также отметил, что только недавно расстался с девушкой, с которой был в отношениях восемь лет. Сама Марго сказала, что Александр ей понравился и попросила участников телепроекта оставить его. Однако большинство проголосовали «против» того, чтобы молодой человек оставался в «Доме-2» и он покинул проект.
Фото со страницы Александра «ВКонтакте»