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22:18, 13 февраля 2018 612
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Бодибилдер из Рязани попытался попасть в «Дом-2». Видео

Бодибилдер из Рязани попытался попасть в «Дом-2». Видео

Бодибилдер из Рязани попытался попасть в телепроект «Дом-2» на ТНТ. 26-летний Александр Ахромин пришел к участнице из Донецка Марго. Эфир с его участием показали вечером в понедельник, 12 февраля.

Молодой человек рассказал, что он профессионально занимается бодибилдингом и тренирует людей, а также состоит в модельном агентстве. «Мне симпатична Марго. Из всех девушек, как мне показалось, она более спортивная, фигуристая, — признался рязанец на лобном месте. — Мои принципы — жить душа в душу, проводить вместе как можно больше времени и просто наслаждаться жизнью».

Ахромин также отметил, что только недавно расстался с девушкой, с которой был в отношениях восемь лет. Сама Марго сказала, что Александр ей понравился и попросила участников телепроекта оставить его. Однако большинство проголосовали «против» того, чтобы молодой человек оставался в «Доме-2» и он покинул проект.

Фото со страницы Александра «ВКонтакте»


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