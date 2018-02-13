«50 в нашу пользу». Рязанский театр кукол отпразднует юбилей

Рязанский театр кукол отпразднует юбилей. Праздничный вечер под названием «50 в нашу пользу» пройдет 1 марта.
«Все пришедшие окажутся в оригинальном ТехноКуклоПарке, увидят всевозможные чудеса кукольного мастерства, смогут принять участие в театральном аукционе и, конечно, станут свидетелями рождения неожиданных, чуть-чуть волшебных, смешных и трогательных номеров в исполнении кукол и кукольников», — рассказали организаторы.
Они также сообщили, что на празднике будут поздравления, подарки, награды, а также «много смеха и кукол, больше шуток и ярких ситуаций». Начало в 19:00.