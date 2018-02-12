Задолжавшего алименты рязанца лишили водительских «прав»

Задолжавшего алименты жителя Новомичуринска лишили водительских «прав». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина должен ежемесячно отдавать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка четверть всех доходов. Рязанец уклонялся от этой обязанности. Его бывшая супруга обратилась к приставам.
Как выяснилось, у мужчины нет имущества, которое можно было бы описать и арестовать в счет погашения задолженности. Тогда судебный пристав исполнитель временно ограничил должника в праве выезда из страны. Также мужчину предупредили о возможном лишении «водительских прав», однако он не воспринял это всерьез. В итоге к задолжавшему 24 тысячи рублей отцу применили и эту меру.
Узнав об этом, рязанец официально устроился на работу и сообщил об этом в районный отдел судебных приставов. Часть его зарплаты будут удерживать для погашения задолженности.