Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:49, 12 февраля 2018 1 643
 0    1

В Сасове подросток разыскивал друга вместе с полицией, пока тот сидел у него дома 1

В Сасове подросток разыскивал друга вместе с полицией, пока тот сидел у него дома

В Сасове подросток разыскивал друга вместе с полицией, пока тот сидел у него дома. Об этом сообщила мать пропавшего мальчика в соцсетях.

14-летний подросток ушел из дома вечером в пятницу, 9 февраля, и вернулся в обед на следующий день.

В поисках подростка участвовали полиция, кинологи, активисты «Лиза Алерт», а также друзья. Среди последних был подросток, у которого все время находился пропавший мальчик.

«Я друзей не сдаю», — рассказал он. По словам матери, друг остался один дома с сестрами и подростки «воспользовались ситуацией».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:17, 12 февраля 2018
Рязанец погиб в Сирии при авиаударе коалиции — СМИ
18:55, 12 февраля 2018
За устроивших в рязанском магазине давку пенсионеров заступилась политическая партия
17:50, 12 февраля 2018
Умер актер Дмитрий Соловьев 1
17:44, 12 февраля 2018
Почти 30 рязанских отделений «Почты России» оборудуют для инвалидов
17:26, 12 февраля 2018
В Чучковском районе с нарушениями добывали полезные ископаемые
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

Магазин «Primavera» подготовил подарок ко Дню всех влюбленных

С 9 по 19 февраля в магазинах сети действует акция.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:07, 8 февраля 2018 24 078
Супруга губернатора рассказала о своем новом месте работы
9:39, 30 января 2018 23 321
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 12
15:19, 11 февраля 2018 21 829
Еще не весна. Прогноз погоды на рабочую неделю
10:34, 3 февраля 2018 21 285
Многоэтажки, набережная и детсады. Рязанцам представили проект застройки в пойме реки вдоль Московского шоссе 14
14:36, 1 февраля 2018 19 976
В Рязани закроется крупный супермаркет
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум