В Сасове подросток разыскивал друга вместе с полицией, пока тот сидел у него дома. Об этом сообщила мать пропавшего мальчика в соцсетях.
14-летний подросток ушел из дома вечером в пятницу, 9 февраля, и вернулся в обед на следующий день.
В поисках подростка участвовали полиция, кинологи, активисты «Лиза Алерт», а также друзья. Среди последних был подросток, у которого все время находился пропавший мальчик.
«Я друзей не сдаю», — рассказал он. По словам матери, друг остался один дома с сестрами и подростки «воспользовались ситуацией».