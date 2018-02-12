Под Рязанью откроется первая в России синагога в колонии

В рязанской колонии откроется первая в России синагога. Об этом RZN.info сообщила руководитель еврейской общины «Тхия» Людмила Захарова.
Синагога появится в рязанской исправительной колонии №6 в конце февраля. Как рассказала Захарова, с инициативой выступили около семи заключенных, которые с просьбой обратились в федеральную общину.
«Позже местная община начала согласовывать этот вопрос с УФСИН, где к инициативе отнеслись с пониманием и выделили помещение», — подчеркнула Людмила Захарова.
Он отметила, что в России это будет единственная синагога в колонии. Ранее молитвенный дом открывался в архангельском следственном изоляторе.