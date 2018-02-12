В Рязани раскрыли серию ночных похищений люков

В Рязани украли люки с пяти канализационных колодцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию поступили сообщения о пропаже люков с колодцев на дорогах во дворах и проездах между домов на улицах Боголюбова, Новоселов и Халтурина.
Люки похищали по ночам.
«Это обстоятельство усиливало общественную опасность этих краж, ведь в темное время суток в открытый канализационный колодец может попасть автомобиль или пешеход, что приведет не только к механическим повреждениям транспортного средства, но человек может получить травмы или даже погибнуть», — отметили в сообщении.
Полиция просмотрела записи камер видеонаблюдения и выяснила, что в предполагаемое время краж «рядом с местами хищения неизменно появлялась темная легковушка».
Оперативники объехали пункты приема вторсырья и нашли место, куда части люков сдали как металлолом. Работник этого пункта рассказал, что части люков привезли на темной легковушке, по описанию похожей на машину, попавшую в объективы камер видеонаблюдения.
Оказалось, что к кражам причастен 26-летний житель Рязанской области, который и сдал разбитые люки.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Им грозит до двух лет лишения свободы.