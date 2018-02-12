В Чучковском районе с нарушениями добывали полезные ископаемые

В Чучковском районе ООО «Малахит» с нарушениями добывало полезные ископаемые. Минприроды приостановило работу организации. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«Малахит» добывал ископаемые на участке, который не относится к землям промышленности. У организации также нет проекта на разработку участка недр и горный отвод.
В отношении нарушителя составили протокол по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ (нарушение условий пользования недрами). Компании грозит до 500 тысяч рублей штрафа. Кроме того, у нее могут отозвать лицензию.