В аварии в Александро-Невском районе погиб водитель и пострадали пассажиры «Весты»

В аварии в Александро-Невском районе погиб водитель и пострадали пассажиры автомобиля Lada Vesta. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В воскресенье, 11 февраля, около 16:15 в Александро-Невском районе, на 317 километре М-6
По предварительной информации, 32-летний житель Астраханской области на Lada Vesta при обгоне нескольких автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, столкнулся в лоб с автобусом Mercedes под управлением 56-летнего жителя Волгоградской области.
В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия, а его 7-и 32-летние пассажиры доставлены в медицинское учреждение. Водитель автобуса не пострадал.
Автомобили получили механические повреждения.