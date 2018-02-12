В 2017 году специалисты «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч хищений электроэнергии

В 2017 году специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выявили 2 358 хищений электроэнергии. Потери компании составили 9 281 161 кВт*ч, говорится в пресс-релизе.
За прошедший год рязанские энергетики провели 1 641 рейд по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 145 составили случаи бездоговорного и 2 213 безучетного потребления электроэнергии. Ущерб оценили в 37 миллионов рублей.
С начала года возбудили 106 административных дел по статье 7.19 КоАП РФ («Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа») и два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).
36 недобросовестных потребителей, уличенных в хищении электроэнергии, привлекли к административной ответственности решениями мировых судей. В итоге нарушителям придется не только погасить долги перед энергоснабжающей организацией, но и выплатить штрафы в пользу государства.
За 2017 год нарушители уже возместили предприятию 35,67 миллиона рублей.
«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения „заряженных“ счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ по номеру 8-800-100-33-00, по телефону