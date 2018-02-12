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14:31, 12 февраля 2018 1 499

В 2017 году специалисты «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч хищений электроэнергии

В 2017 году специалисты «Рязаньэнерго» выявили более двух тысяч хищений электроэнергии

В 2017 году специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» выявили 2 358 хищений электроэнергии. Потери компании составили 9 281 161 кВт*ч, говорится в пресс-релизе.

За прошедший год рязанские энергетики провели 1 641 рейд по проверке узлов учета потребителей. Из числа зафиксированных нарушений 145 составили случаи бездоговорного и 2 213 безучетного потребления электроэнергии. Ущерб оценили в 37 миллионов рублей.

С начала года возбудили 106 административных дел по статье 7.19 КоАП РФ («Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа») и два уголовных дела по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

36 недобросовестных потребителей, уличенных в хищении электроэнергии, привлекли к административной ответственности решениями мировых судей. В итоге нарушителям придется не только погасить долги перед энергоснабжающей организацией, но и выплатить штрафы в пользу государства.

За 2017 год нарушители уже возместили предприятию 35,67 миллиона рублей.

«Филиал „Рязаньэнерго“ намерен последовательно добиваться возмещения ущерба, причиненного недобросовестными потребителями и призывает всех, кому становится известно о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям, изготовления, распространения и применения „заряженных“ счетчиков, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании», — отметили энергетики.


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