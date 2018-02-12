Умер актер Дмитрий Соловьев

Актер Дмитрий Соловьев, сын режиссера Сергея Соловьева умер на 44-м году жизни. Об этом в понедельник, 12 февраля. Информация об этом
«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ Соловьева Дмитрия Сергеевича», — отметили в сообщении.
Причину смерти актера не называют.
Соловьев известен главными ролями в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Он также был одним из сценаристов «Нежного возраста» и продюсером фильма «Ке-ды».
С актером попрощаются в среду, 14 февраля, в храме Иоанна Богослова на Бронной.
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