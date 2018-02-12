Железнодорожный районный суд «простил» рязанке большую часть долга по кредиту под 548 процентов годовых. Об этом сообщил сайт суда.

Женщина взяла кредит на сумму в пять тысяч рублей сроком на 21 день с начислением процентов в размере 1,5% в день от суммы займа. В период действия договора женщина внесла два платежа в размере 1 тысячи 575 рублей и 4 тысячи 426 рубля, которые пошли на погашение процентов.

Затем она прекратила исполнять обязательства. Через продолжительное время микрофинансовая организация подала на нее в суд: с женщины просили взыскать 55 тысяч 999 рублей, из которых 5 тысяч — сумма займа, а 50 тысяч 999 рублей — проценты.

«Заявляя требования о взыскании процентов в размере 1,5% за каждый день пользования займом или 548% годовых за период, составляющий 737 дней, истец исходил из того, что эти проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего 21 день», — говорится в сообщении.

Суд встал на сторону ответчика. Он постановил, что доводы истца противоречат существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствуют о бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов.

В итоге судья установил взыскать с женщины проценты исходя из рассчитанной Центробанком средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, по состоянию на день заключения договора микрозайма.

С ответчицы взыскали 2 тысячи 434 рубля 17 копеек. В остальной части иска суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.