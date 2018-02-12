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15:31, 12 февраля 2018 1 747
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Суд «простил» рязанке большую часть долга по кредиту под 548 процентов годовых

Суд «простил» рязанке большую часть долга по кредиту под 548 процентов годовых

Железнодорожный районный суд «простил» рязанке большую часть долга по кредиту под 548 процентов годовых. Об этом сообщил сайт суда.

Женщина взяла кредит на сумму в пять тысяч рублей сроком на 21 день с начислением процентов в размере 1,5% в день от суммы займа. В период действия договора женщина внесла два платежа в размере 1 тысячи 575 рублей и 4 тысячи 426 рубля, которые пошли на погашение процентов.

Затем она прекратила исполнять обязательства. Через продолжительное время микрофинансовая организация подала на нее в суд: с женщины просили взыскать 55 тысяч 999 рублей, из которых 5 тысяч — сумма займа, а 50 тысяч 999 рублей — проценты.

«Заявляя требования о взыскании процентов в размере 1,5% за каждый день пользования займом или 548% годовых за период, составляющий 737 дней, истец исходил из того, что эти проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего 21 день», — говорится в сообщении.

Суд встал на сторону ответчика. Он постановил, что доводы истца противоречат существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствуют о бессрочном характере обязательств заемщика, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов.

В итоге судья установил взыскать с женщины проценты исходя из рассчитанной Центробанком средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемым кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, по состоянию на день заключения договора микрозайма.

С ответчицы взыскали 2 тысячи 434 рубля 17 копеек. В остальной части иска суд отказал.

Решение пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.


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Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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