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14:58, 12 февраля 2018 505
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Школьники побывали на подстанции и в диспетчерской службе «Рязаньэнерго»

Школьники побывали на подстанции и в диспетчерской службе «Рязаньэнерго»

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» провели экскурсию на энергообъекты для учеников рязанской школы № 3, говорится в пресс-релизе компании.

Одиннадцать девятиклассников посетили производственное отделение предприятия «Рязанские электрические сети»: подстанцию 110 кВ «Рязань» и оперативно-диспетчерскую службу. Школьники посмотрели на оборудование подстанции, узнали основные принципы работы силовых трансформаторов, устройств релейной защиты и автоматики и выключателей.

Сотрудники оперативно-диспетчерской службы показали подросткам мнемосхему с энергообъектами, находящимися в зоне эксплуатационной ответственности Рязанских электрических сетей. Будущим абитуриентам объяснили, что от работы диспетчеров зависит надежное функционирование энергосистемы. Так, они контролируют показания телеметрических датчиков мнемосхемы, управляют технологическими режимами работы энергообъектов, оперативно реагируют в случае возникновения аварийных ситуаций и координируют работу оперативно-выездных бригад.

Школьникам также напомнили о мерах осторожного поведения вблизи энергообъектов, разъяснили порядок действий, если на пути оказался провисший или оборванный провод, подчеркнули смертельную опасность, которой подвергаются подростки, рыбача, устраивая пикники или пытаясь сделать «селфи» рядом с опорами ЛЭП.

«Сотрудники Рязаньэнерго ведут активную работу с детьми и подростками на постоянной основе: проводят экскурсии на энергообъекты, занятия по электробезопасности и энергосбережению. С запросом о проведении мероприятий можно обратиться в пресс-службу Рязаньэнерго по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья www.mrsk-cp.ru в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности», — отметили энергетики.


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