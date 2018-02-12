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9:34, 12 февраля 2018 4 036
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Семьям погибших при крушении Ан-148 выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших при крушении Ан-148 выплатят по миллиону рублей

Власти Саратовской области выплатят по миллиону рублей семьям погибших при крушении Ан-148. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы губернатора Нину Попову сообщает «РИА Новости».

«Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по одному миллиону рублей», — сказала Попова.

В воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из Домодедово разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний». Находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Среди них — один рязанец.

Фото сайта «Flightradar24»


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