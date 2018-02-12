Рязанский ветеран отметил 100-летие

Рязанский ветеран Михаил Рямов отметил 100-летие. К участнику Великой Отечественной войны в гости приходили замглавы администрации города Елена Сорокина, префект Железнодорожного района Олег Морозов и представители районной ветеранской организации. Они передали юбиляру подарки и поздравление от президента,
Рямова призвали в 1939 году. Он участвовал в Финской войне. После военного училища в Ульяновске мужчина служил офицером в танковых войсках. Во время Великой Отечественной войны воевал в составе III Украинского фронта. Принимал участие в боях по освобождению от фашистов Западной Украины, Австрии.
Михаил Рямов награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Окончил военную службу в 1960 году в звании майора.
Рязанец воспитал двоих детей. У него есть внук и двое правнуков.