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13:14, 12 февраля 2018 1 253
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Рязанский приборный завод за год увеличил продажи тонометров внутриглазного давления на 67%

Рязанский приборный завод за год увеличил продажи тонометров внутриглазного давления на 67%

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) в 2017 году увеличил продажи портативных тонометров внутриглазного давления diathera на 67%. Об этом сообщили на заводе.

В рамках региональных программ развития первичного звена здравоохранения кабинеты общей врачебной практики Москвы и Белгородской области, фельдшерско-акушерских пунктов Нижегородской области массово оснастили тонометрами diathera. Приборы также поставляли в другие регионы России и страны СНГ.

«С помощью транспальпебральных тонометров diathera оперативно диагностируется опасное глазное заболевание — глаукома, ведется эффективный мониторинг результатов лечения заболевания. Измерение внутриглазного давления проводится через веко, быстро, безопасно и без дополнительных затрат и риска инфицирования», — отметили на заводе.

Приказом Минздрава России транспальпебральные тонометры включили в стандарт оснащения центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины). Приборы рекомендованы для проведения диспансеризации и медосмотров, а также для использования в домашних условиях.

АО «ГРПЗ» активно участвует в реализации различных проектов по модернизации здравоохранения. Несколько лет назад проводилась комплексная поставка приборов для измерения внутриглазного давления в рамках национального проекта «Здоровье». Тонометрами diathera оснастили медучреждения Воронежской, Самарской, Пензенской, Московской, Свердловской областей, Республики Чувашия и других регионов.


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