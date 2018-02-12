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11:56, 12 февраля 2018 3 274
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В Рязани обсудят эскизы для благоустройства парков и скверов

В Рязани обсудят эскизы для благоустройства парков и скверов

Фото: Pixabay.com

В Рязани обсудят эскизы для благоустройства парков и скверов. Второй этап проекта по комфортной городской среде стартовал в понедельник, 12 февраля. Он завершится 15 марта, сообщил сайт администрации города.

Поделиться своим мнение можно будет по следующим адресам:

  • — Железнодорожный район: Муниципальный культурный центр, 20 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «Дворец молодежи города Рязани «, 21 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Советский район: МАУ ДО «Рязанский городской Дворец детского творчества», 19 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Московский район: Детская школа искусств №4 (улица Крупской, дом №9а), 26 февраля, с 18:00 до 19:30; МАУК «ДК «Приокский» (улица Октябрьская, дом №5), 28 февраля, с 18:00 до 19:30;
  • — Октябрьский район: КДЦ «Октябрь» (улица Новоселов, дом №13), 27 февраля, с 18:00 до 20:00.

Свои мнения по отбору территорий для благоустройства высказали более 55 тысяч рязанцев. Предварительный отбор проводили с 16 января по 9 февраля в 12-и крупных торговых центрах.

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов отметил, что горожане активно участвовали в первом этапе голосования.

«Уверен, что и обсуждения пройдут на том же уровне. Ведь сделать Рязань красивой и комфортной — наша общая задача», — отметил он.

18 марта на рейтинговом голосовании рязанцы выберут по одному парку или скверу в каждом районе города. Их благоустроят в этом году.


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