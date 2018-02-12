Рязанцев пригласили на тренинг Центра поддержки предпринимательства «Бизнес-Эксперт:
Как рассказали организаторы мероприятия, слушатели тренинга получат практические инструменты для создания и расширения бизнеса. С помощью портала пользователь, прошедший образовательный курс, сможет:
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Выбрать рыночную нишу в своем городе.
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Рассчитать примерный бизнес-план.
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Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
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Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
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Узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием.
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Найти поставщика и проверить надежность контрагента.
Справка
Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Обратиться в Центр можно по номеру телефона: 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный) или на сайте