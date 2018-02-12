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11:04, 12 февраля 2018 1 181

Прио-Внешторгбанк снизил процент по банковским гарантиям до 1,8% годовых

Прио-Внешторгбанк снизил процент по банковским гарантиям до 1,8% годовых

Прио-Внешторгбанк снизил процент по банковским гарантиям до 1,8% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Гарантии выдают для исполнения обязательств по контракту, на участие в тендере, на возврат авансового платежа и оплату по договору.

Услугу предоставляют в сжатые сроки, без ограничений по сумме и срокам. В качестве обеспечения принимают поручительство или залог имущества, в отдельных случаях предоставляют беззалоговую гарантию.

Банк осуществляет оценку залога бесплатно. Клиенту не нужно страховать залоговое имущество, что позволит ему сэкономить.

Тем, кому банковские гарантии требуются регулярно, рекомендуют использовать гарантийные линии. Организация может подписать с банком соглашение о предоставлении ей необходимого гарантийного лимита, в рамках которого будут выдавать гарантии. В этом случае срок выдачи сократится до одного дня, а клиенту не нужно предоставлять документы при оформлении отдельно взятой гарантии.

Плату за неиспользованный гарантийный лимит с клиента взимать не будут.

Справка

Банковские гарантии предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рублях. В качестве залога принимается поручительство, движимое и недвижимое имущество и прочее обеспечение. Поручители — связанные компании, собственники бизнеса, для индивидуальных предпринимателей — супруг (а). Плата за выдачу банковской гарантии взимается в соответствии с тарифами Банка — от 2% годовых, но не менее 10 000 руб за разовую услугу, от 1,8% годовых, но не менее 7 000 рублей в рамках установленного лимита, при этом от 0,3 до 1% единовременно от суммы устанавливаемого лимита. Порядок оплаты — ежемесячно, либо единовременно — общей суммой. Подробности по телефону (4912) 24-49-42, 24-49-25 и на сайте.

Прио-Внешторгбанк (ПАО), лицензия Банка России № 212.


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5 дней назад
Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Конфеты и снеки с бесплатной доставкой. Редакция RZN.info протестировала интернет-магазин KDV

Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.

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