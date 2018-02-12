Полиция разыскала водителя, устроившего смертельное ДТП в Ряжском районе. Об этом пишет ИД «
Авария
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Полиция разыскала водителя, устроившего смертельное ДТП в Ряжском районе. Об этом пишет ИД «
Авария
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Редакция Рязанского городского сайта решила протестировать, насколько просто сделать заказ на сайте.