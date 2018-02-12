Под Рязанью задержали пьяного водителя на «десятке». Видео

В Рыбном задержали 34-летнего местного жителя, который управлял «десяткой» в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Водителя остановили автоинспекторы и обнаружили у него «характерные признаки алкогольного опьянения»: запах алкоголя изо рта, неустойчивость походки, покраснение кожи.
Мужчина прошел медосвидетельствование, прибор показал 0,66 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.
Выяснилось, что водитель уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Водителю грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.