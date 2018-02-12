Почти 30 рязанских отделений «Почты России» оборудуют для инвалидов

В 2018 году 28 отделений «Почты России» в Рязани оборудуют для инвалидов. Об этом сообщила ее пресс-служба.
В отделениях установят входные пандусы, сделают их доступными для инвалидов-колясочников, а также оснастят надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей. Операторы почтовых отделений будут дублировать зрительную и звуковую информацию. В помещения будет разрешено входить с собаками-поводырями.
Инвалиды по слуху и зрению, а также люди с ограниченной мобильностью смогут самостоятельно воспользоваться услугами, предварительно найдя на сайте «Почты России» ближайшее к своему дому отделение.
В Рязани проект «Доступная среда» внедрили в 58 отделений.
Отмечается, что за два года в России оборудовали более четырех тысяч отделений для людей с инвалидностью. В этом году по всей стране планируют сделать доступными еще 1650 отделений.